La Juventus ha svolto l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Cagliari in programma venerdì 19 aprile. Milik ha fatto parte della seduta insieme ai compagni. Mentre Szczesny è rimasto a riposo dopo l'operazione al naso. Il portiere ha come obiettivo di rientrare contro il Milan indossando una maschera protettiva. Lavoro ridotto per chi ha giocato sabato il derby. Domani allenamento al mattino

Rientro parziale in gruppo per Arek Milik. E' questa la buona notizia che arriva da casa Juventus nel primo allenamento settimanale in vista del match di venerdì prossimo sul campo del Cagliari. Il polacco ha fatto una parte di allenamento con il resto della squadra e si candida per un posto fra i convocati. Non si è visto invece in campo Szczesny che nel derby contro il Torino si era procurato una frattura al naso con successiva operazione. Il portiere salterà la sfida di Cagliari e quella di Coppa Italia contro la Lazio con l'obiettivo di rientrare contro il Milan con una mascherina protettiva sul volto. Chi ha giocato sabato contro il Torino ha fatto allenamento ridotto, piu' piscina e palestra. Domani allenamento mattutino per i bianconeri di Allegri.