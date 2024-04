L'allenatore della Juve è molto critico sul primo tempo dei suoi: "Non abbiamo capito la partita e non siamo stati al livello della loro corsa. Questo serve per crescere ma non possiamo regalare questi primi tempi". Sulla corsa alla Champions: "Ci arriviamo piano piano". Sulla Coppa Italia: "C'è solo una cosa da fare ovvero andare in finale"

E' molto lucida l'analisi di Massimiliano Allegri al termine del match pareggiato contro il Cagliari per 2-2 in rimonta dopo un primo tempo poco brillante da parte della sua Juve: "E' molto semplice spiegare il primo tempo, abbiamo preso 7 ripartenze giocando palla troppo vicina e continuando a sbagliare - dice - Con squadre come il Cagliari bisogna fare battaglia, bisognava giocare un po' più lungo, abbiamo sbagliato tecnicamente e abbiamo perso i duelli, se non ti metti allo stesso livello di queste squadre fai fatica e il Cagliari è una buona squadra. Non abbiamo capito la partita". Ed ancora nello specifico: "Loro ci saltavano addosso, hanno finito con i crampi. Da queste gare o se ne esce con la tecnica oppure si mette qualche palla sopra e si attacca la profondità - prosegue - Siamo una squadra che non riesce a stare dentro la partita e non corre come le altre. Nel secondo tempo, loro sono calati e noi abbiamo fatto una gara migliore. Il dato di fatto è che non si possono lasciare questi primi tempi a meno che non sei fortunato e finisce 0-0".