Dove vedere Cagliari-Juventus

La partita tra Cagliari e Juventus della 33^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 19 aprile alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Valentina Caruso, Francesco Cosatti, Giovanni Guardalà. Inoltre appuntamento con 'La Casa dello Sport-Night' per il pre e post partita con Mario Giunta in compagnia di Massimo Marianella, Fabio Tavelli e Fabio Quagliarella.

I numeri di Cagliari e Juventus

La Juventus ha vinto 12 delle ultime 13 partite di Serie A contro il Cagliari (una sconfitta) e dal 2016/17 in avanti contro nessuna squadra i bianconeri hanno ottenuto più successi nella competizione (12 anche contro Udinese e Bologna). La Juventus ha vinto 19 trasferte di Serie A contro il Cagliari (12 pari, 10 sconfitte) e nessuna squadra ha ottenuto più successi esterni contro il Cagliari nella competizione (19 anche per il Milan); ben 12 di queste 19 vittorie sono arrivate nelle 14 trasferte più recenti, contro le sette delle precedenti 27. Il Cagliari ha conquistato 13 punti nelle ultime otto partite giocate in Serie A (3 vittorie, 4 pari, 1 sconfitta), uno in più di quanto fatto nelle precedenti 14 gare nella competizione (3 vittorie, 3 pari, 8 sconfitte). Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite di Serie A contro squadre posizionate nelle prime tre posizioni in classifica ad inizio giornata (4 pari, 11 sconfitte), inclusa la più recente nello scorso turno, contro l’Inter (2-2); l’ultimo successo del genere è arrivato proprio contro la Juventus: 2-0 all’Unipol Domus firmato dalle reti di Luca Gagliano e Giovanni Simeone, il 29 luglio 2020. Il Cagliari ha vinto sei partite casalinghe in questo campionato, migliorando già quanto fatto in Serie A sia nel 2020/21 (cinque vittorie) che nel 2021/22 (tre successi casalinghi); due di questi successi sono arrivati nelle ultime tre gare interne (1 pari), tanti quanti nelle precedenti sette (3 pari, 2 sconfitte). La Juventus ha subito e segnato una sola rete nelle ultime quattro partite di campionato; i bianconeri avevano mancato l’appuntamento con il gol in altrettante partite (tre) nelle precedenti 29 sfide di Serie A, mentre avevano ottenuto altrettante clean sheet (tre) nelle precedenti 13. La Juventus non ha vinto per cinque trasferte di fila in un singolo campionato (2 pareggi, 3 sconfitte) per la prima volta dalla striscia di sei gare consecutive senza successi fuori casa registrata tra marzo e maggio 2010 in Serie A; i bianconeri, inoltre, non hanno segnato nelle ultime due gare fuori casa e non arrivano a tre di fila senza gol da dicembre 1998, sotto la gestione di Marcello Lippi.