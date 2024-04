L’allenatore biancoceleste è soddisfatto dopo il successo dei suoi a Marassi. Una vittoria arrivata grazie al gol di Luis Alberto che ha recentemente dichiarato di voler andare via a fine stagione: "Ognuno fa le sue scelte, ma il club è sopra tutto. Faremo le scelte giuste per il bene della squadra, ci sono sempre stati giocatori forti alla Lazio e così sarà anche il prossimo anno", ha detto il croato GENOA-LAZIO 0-1: GOL E HIGHLIGHTS

"La Lazio di oggi è lontana da quella che ho nella mia testa, perché in testa ho la perfezione che alla fine non esiste. C'è sempre qualcosa da migliorare ma siamo sulla strada giusta". Queste le parole di Igor Tudor al termine del match vinto dalla Lazio contro il Genoa. "In questo campo hanno vinto in pochi, prepareremo al meglio la Juve martedì (ritorno delle semifinali di Coppa Italia, ndr). Mi è piaciuto il secondo tempo – ha aggiunto il croato – ci siamo detti che dovevamo cambiare qualcosa e abbiamo giocato solo noi. Nel primo tempo troppo contratti, ma poi ci siamo lasciati andare. Vincere qui è un bello stimolo per martedì".

"Luis Alberto? Ognuno fa le sue scelte…" L'ex Marsiglia si è poi soffermato sui singoli, specialmente Luis Alberto, autore del gol vittoria a Marassi ma protagonista anche nel post Lazio-Salernitana quando ha dichiarato di voler andare via da Roma a fine stagione: "Io scelgo in base ai giocatori a disposizione, lui ha giocato e ha fatto gol, la fascia a Marusic è una mia scelta che trovo giusta. La formazione la faccio in base a ciò che vedo negli allenamenti". Sul futuro dello spagnolo: "Ognuno fa le sue scelte, ma il club è sopra tutto. Faremo le scelte giuste per il bene della squadra, ci sono sempre stati giocatori forti alla Lazio e così sarà anche il prossimo anno". Su Kamada: "Spero sia determinante nella Lazio del futuro, perché è un giocatore straordinario, anche nelle precedenti partite non ha sbagliato nulla. È un lavoratore, un professionista, che può ricoprire un paio di ruoli".

"Guendouzi recupera per la Juve, Immobile non lo so" Infine sul match di ritorno contro la Juventus nelle semifinali di Coppa Italia dopo il 2-0 per i bianconeri a Torino: "Guendouzi sarà già presente al prossimo allenamento con noi e ci sarà, Ciro non lo so, ha un problema al polpaccio, spero che ci sarà. Bisogna essere positivi, 2-0 è un risultato difficile ma si può ribaltare, servirà una partita eccezionale". Poi aggiunge "Castellanos è forte, può fare meglio. Oggi non ha giocato al livello mostrato contro la Salernitana, ma potevamo fare meglio in generale davanti nel primo tempo. Abbiamo qualità ma è la mentalità che ti dà coraggio, sono contento da questo punto di vista perché bisogna andare forte, con coraggio. Stiamo accumulando conoscenze, intensità e il gioco nello spazio. Ci vuole tempo, ma è un lavoro continuo".