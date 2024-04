Visita speciale per il centrocampista del Bologna che all’ospedale, dov’è stato operato in seguito alla lesione del legamento crociato, ha ricevuto l’abbraccio di Gianni Morandi, tifosissimo del Bologna. “Forza capitano”, ha scritto l’artista sui suoi profili social dove ha pubblicato lo scatto con lo scozzese

Un incontro davvero speciale quello di cui si sono resi protagonisti Lewis Ferguson e Gianni Morandi in ospedale a Bologna. Il cantante, infatti, ha voluto far visita al centrocampista di Thiago Motta che è stato recentemente operato al ginocchio in seguito alla lesione del legamento crociato. Lo stesso Morandi, grande tifoso rossoblù, ha poi pubblicato la fotografia con il 24enne scozzese: “È stato operato al ginocchio per un grave incidente sul campo di gioco e ne avrà per almeno sei mesi. Malgrado questo, non ha perso il sorriso…Forza Capitano!”, ha scritto l’artista.