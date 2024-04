Zhang: "Ho ringraziato Moratti, senza di lui..."

L'entusiasmo in casa Inter continua e si percepisce nelle parole del presidente Steven Zhang, intervenuto su un canale Tik Tok gestito da Liu Teng. "Stamattina ho chiamato Moratti per ringraziarlo, forse senza di lui, noi tifosi cinesi non avremmo mai sentito parlare dell'Inter. Da piccolo avevo sentito parlare dell'Inter, della Juventus e del Milan; se non fosse stato per lui e per suo padre, forse noi fan cinesi non avremmo avuto questo legame. Oggi sono io a mettere la seconda stella, ma senza i trofei che ha vinto lui prima, non avrei raggiunto quello che ho raggiunto oggi".