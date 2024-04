Prosecuzione Udinese-Roma: il regolamento

Le formazioni saranno diverse, il regolamento

Il regolamento consente alle due squadre di poter cambiare i giocatori in campo rispetto allo scorso 14 aprile e utilizzare tutti i tesserati, anche quelli non convocati in precedenza. Non potranno invece scendere in campo i giocatori già sostituiti nel corso del match. Quindi Kamara ed Ehizibue per l'Udinese, oltre a Huijsen e Aouar per la Roma non giocheranno gli ultimi minuti della sfida di Serie A, che mette in palio punti pesanti per lotta salvezza e Champions.