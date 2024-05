Altro pari, il quinto di fila. E per l'aritmetica Champions c'è ancora da aspettare: "È stato un brutto primo tempo, eravamo partiti discretamente bene, poi c'è stato qualche errore tecnico nell'ultima scelta del passaggio, ci siamo disuniti ed è calata l'attenzione - è stata l'analisi di Max Allegri a DAZN dopo l'1-1 dello Stadium contro la Salernitana -. Infatti abbiamo preso gol su palla inattiva, e sapevamo che la Salernitana sarebbe pericolosa da fermo. La reazione c'è stata nel secondo tempo, dove dovevamo essere più precisi ed efficaci, ma non lo siamo stati". Cosa è mancato alla Juve: "Sarebbe bastata un po' di pazienza nella gestione della palla, alla fine partita poi si è ripetuta la stessa situazione di Roma, al 95' non puoi rischiare di perdere e di non rialzarti più. Ora abbiamo tre giorni di tempo per preparare la finale con l'Atalanta, poi avremo due gare per conquistare i due punti che mancano per qualificarci aritmeticamente alla Champions".

