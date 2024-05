Juve, Montero allenatore: la sua storia bianconera

Dopo l’esonero con effetto immediato di Massimiliano Allegri, l’ex centrale della Juventus guiderà la prima squadra a due giornate dal termine del campionato. Per Montero quasi 300 presenze e sette trofei in bianconero da calciatore. In questa stagione ha allenato la formazione under 19 della Juventus

JUVE DOPO ALLEGRI: OGGI MONTERO POI IL FUTURO: LE NEWS DI OGGI LIVE