Per gli squalificati in vista dell'ultima giornata, la stagione è finita prima del previsto. Niente passerella per Lukaku. Fari puntati ovviamente sugli scontro salvezza: Cannavaro spera di recuperare qualche giocatore chiave, Mazzitelli farà di tutto per dare il proprio contributo al Frosinone. Tre giornate a Grassi, due a Paredes. Ecco la situazione squadra per squadra di indisponibili e recuperabili per l'ultimo turno

