Le scelte di Pioli per l'ultima sulla panchina dei rossoneri: in porta ci sarà Sportiello. Giroud - che saluterà il pubblico di San Siro - titolare in attacco con Pulisic e Leao. Tchaouna e Candreva alle spalle di Weissman per Colantuono. Le probabili di Milan-Salernitana di domani alle 20.45: match in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

SERIE A, INDISPONIBILI E INFORTUNATI