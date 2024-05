"È da due settimane che piango tutti i giorni. Ma è una bella emozione". Parla così a Sky Alex Sandro al termine della sua ultima partita con la maglia della Juventus. In campo, e soprattutto autore di un gol nel match vinto per 2-0 dalla squadra bianconera, il brasiliano chiude un capitolo della sua carriera caratterizzato da 9 anni e 327 presenze. "È una bellissima storia – ha spiegato. Quando sono arrivato non avrei mai pensato di poter raggiungere questi numeri. In questi numeri ci sono tanti momenti belli e grandi persone. Ringrazio tutti quelli che hanno fatto parte di questa storia. Quest’ultimo momento è stato il più bello. Ho sentito l’amore dei tifosi e dei compagni".

approfondimento Alex Sandro come Nedved: lo straniero più presente