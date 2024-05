Dove vedere Frosinone-Udinese

I numeri di Frosinone e Udinese

L’Udinese è rimasta imbattuta in quattro delle cinque sfide contro il Frosinone in Serie A (2 vittorie, 2 pareggi), l’unico successo dei ciociari risale al 6 marzo 2016: 2-0 al Matusa. In più, nelle cinque sfide tra Frosinone e Udinese in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: pareggio nel match d’andata (0-0). Perfetto equilibrio nelle due sfide tra Frosinone e Udinese in casa dei ciociari in Serie A: successo dei gialloblù il 6 marzo 2016 (2-0 con Roberto Stellone allenatore) e vittoria dei friulani il 12 maggio 2019 (3-1 con Igor Tudor alla guida). Il Frosinone potrebbe evitare la retrocessione per la prima volta nella sua storia in Serie A; nei due precedenti campionati di massima serie, infatti, non è mai riuscito a ottenere la “salvezza” (19° posto in classifica sia nel 2015/16 che nel 2018/19). Il Frosinone è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite di campionato (2 vittorie, 5 pari), vincendo quella più recente contro il Monza; i ciociari potrebbero ottenere due successi di fila in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo l’aprile 2019 (contro Parma e Fiorentina in quel caso, con Marco Baroni allenatore). Il Frosinone ha registrato cinque clean sheet nelle ultime otto gare di campionato; nel periodo (dalla 30ª giornata), infatti, nessuna squadra ha mantenuto più volte la porta inviolata in Serie A (cinque, al pari del Bologna). L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (19); inoltre, solo due volte nella storia della Serie A una formazione ha terminato la stagione con più pareggi: sempre l’Udinese nel 1982/83 (20) e il Mantova nel 1966/67 (22). L’Udinese ha vinto l’ultima trasferta di campionato contro il Lecce, i friulani potrebbero ottenere due successi fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra l’agosto e l’ottobre 2022 (tre in quel caso).