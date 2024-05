Finito il campionato, il Milan è volato in Australia, dove affronterà la Roma in amichevole venerdì 31 maggio alle 13.00 italiane. Per prepararsi alla partita, la squadra ha tenuto una sessione di allenamento a porte aperte all'HBF Stadium di Perth, a cui hanno partecipato oltre 5.000 tifosi. "Tutti ci hanno accolto calorosamente a Perth", afferma Tomori al termine dell'allenamento. Si unisce al coro anche Musah: "Fantastico incontrare i nostri tifosi qui"

CALCIOMERCATO MILAN: LE NEWS