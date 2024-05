Festa infinita a Bergamo, città pronta ad omaggiare l'Atalanta che in serata sfilerà col bus scoperto per le vie della città. L’ennesimo abbraccio alla squadra protagonista in Europa League, titolo vinto a Dublino in una serata che è già storia. Non solo di questo ha parlato Gian Piero Gasperini, allenatore ospite a 'La Gazzetta dello Sport': “È stata una stagione inimmaginabile, la coppa ha fatto la differenza. Avevo studiato il Bayer Leverkusen, non sono abituati ad essere aggrediti come facciamo noi. E abbiamo difeso bene, merito anche dell’arrivo di Kolasinac e Hien. L’Europa celebra la nostra bellezza? Il risultato attraverso il gioco è sempre stato il mio obiettivo. E sono stato più innovativo in passato: nel 2006 al Genoa eravamo l’unica squadra che giocava a tre, oggi l’80% in Europa giocano così". Ma l’Atalanta ha davvero rischiato di perdere il suo allenatore? "Non mi sono mai trovato in scadenza. Avevo percepito un po’ di stanchezza, il presidente sembrava disposto a lasciarmi andare ma la stagione ha preso una piega gloriosa… Estero? Non ci andrò, l'Italia mi piace troppo. E a Bergamo resterò legato a vita, non so da allenatore".

approfondimento Gasp: "Ho rifiutato un'offerta dall'Inghilterra"