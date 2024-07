Tranne i tre brasiliani (Danilo, Bremer e Douglas Luiz) che rientreranno dopo il ritiro in Germania dopo aver giocato in Coppa America, Thiago Motta avrà tutti a disposizione per il ritiro in Germania. Questa mattina Cambiaso (che si è già allenato ieri), Weah jr e Gatti sono stati al J Medical per le visite mediche, poi raggiungeranno tutti a Herzogenaurach. I video del loro arrivo questa mattina

