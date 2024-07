Prima amichevole della stagione e primo pareggio per il nuovo Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri nella giornata di ieri, sabato 20 luglio, hanno pareggiato contro il Rapid Vienna per 1-1. Al gol di Florenzi, che aveva portato avanti il Milan al 64', ha risposto Demir a due minuti dal 90esimo. A spiegare le sue sensazioni al termine del primo test della nuova annata è stato Davide Calabria, ai canali ufficiali del club: "Siamo in una fase di preparazione. Abbiamo sperimentato a fare ciò che abbiamo provato al momento, ma c’è tanto da imparare. Fa tutto parte del percorso". E su Fonseca: "Ci sono nuovi concetti che dobbiamo elaborare. Partite del genere sono fondamentali. Fa tutto parte del percorso di imparare e far che questi concetti diventino sempre più nostri".