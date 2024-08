Ospite di First Take, programma sportivo della Espn, il dirigente rossonero ha parlato dell'americano: "Lo scorso anno la sua miglior stagione in carriera, ora mi aspetto che diventi un leader nello spogliatoio perché ne abbiamo bisogno". E sul figlio Maximilian, fresco giocatore del Milan Futuro: "Dice già che è più forte di me, ma ha ancora tanto lavoro da fare"

Continua la tournée americana del Milan che, dopo aver battuto il Manchester City di Pep Guardiola, si è tolto anche la soddisfazione di avere la meglio sul Real Madrid di Carlo Ancelotti grazie alla rete decisiva di Chukwueze. Poche ore dopo il match, il dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic è stato ospite di First Take, trasmissione sportiva della Espn. Nel corso dell'intervista, la sua attenzione è caduta su Pulisic: "Penso che l’anno scorso con noi abbia fatto la sua miglior stagione della carriera. Se sei felice fuori dal campo, poi lo porti in campo. Ha avuto un'annata stupenda, ha segnato tanti gol e fornito assist. Si è sentito libero, è arrivato da noi e si è mostrato per quello che è. Mi aspetto che possa fare anche di più questa stagione e possa crescere anche come leader: siamo una squadra giovane, ne abbiamo bisogno”.