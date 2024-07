Ibra-Milan, un connubio destinato ancora a continuare. Questa volta però a prendersi la scena è Maximilian, figlio di Zlatan e nuovo giocatore del Milan Futuro, la seconda squadra rossonera. Primo contratto da professionista per l'attaccante classe 2006 che sarà agli ordini di Daniele Bonera. Il suo arrivo di fatto completa il reparto offensivo del Milan Futuro, già competitivo grazie agli arrivi dal mercato dell'ex Inter Samuele Longo, Mbarick Fall e il talento (fatto in casa) di Francesco Camarda. In sede di trattative, già ufficiali anche gli innesti di Gabriele Minotti (difensore), Mattia Sandri (centrocampista) e Mattia Dutu (difensore).