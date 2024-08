Il centrocampista polacco ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'inizio della sua avventura in nerazzurro: "I primi giorni sono stati un po' complessi, non è facile cambiare dopo 8 anni, ma ogni giorno va sempre meglio - ha detto -. Non avevo mai fatto una preparazione così dura. Questo è il progetto giusto per me. Spero di giocare il più possibile, il sogno è la Champions"

"Non avevo mai fatto una preparazione così dura, ma è solo un bene: sono sicuro che vedrò gli effetti più avanti". Uno dei volti nuovi dell'Inter campione d'Italia in carica, Piotr Zielinski, ha raccontato le sensazioni vissute nei primi giorni con la nuova maglia e gli obiettivi personali e di squadra per la stagione che verrà. "L'impatto con Inzaghi e il suo staff è stato ottimo, parliamo già molto - ha detto il polacco nell'intervista a La Gazzetta dello Sport -. I primi giorni sono stati un po' complessi, non è facile cambiare dopo 8 anni, ma ogni giorno va sempre meglio. Rispetto al passato devo lavorare diversamente quando non abbiamo la palla, ma sono meccanismi che impari un po’ alla volta. A Napoli ho passato anni indimenticabili e ho anche comprato casa prima di lasciarla, quindi ci tornerò, ma adesso è il momento di vivere Milano. Cosa è successo la scorsa stagione? Semplicemente non me la spiego. Qui all'Inter c'è più abitudine alla vittoria, non ci si fa prendere troppo dall'entusiasmo e questo aiuta nel ripetere grandi risultati".