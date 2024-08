Domenica di amichevoli per le squadre di Serie A a due settimane dall'inizio del campionato. Occhi puntati sulla sfida del Tardini tra Parma e Atalanta, in programma alle 18. Il Genoa si impone 2-1 contro il Monaco. In campo anche Venezia, Lecce e Fiorentina

AMICHEVOLI SABATO 3 AGOSTO, RISULTATI E HIGHLIGHTS