Khephren Thuram si è messo subito in mostra nell'amichevole in famiglia tra Juventus e Juve Next Gen, realizzando un bellissimo gol da fuori area, il suo primo in bianconero. La partita si è conclusa 4-0 per la squadra di Thiago Motta, con le reti anche di Danilo, Weah e Yildiz. Guarda il VIDEO del gol di Thuram

JUVENTUS-JUVE NEXT GEN 4-0: HIGHLIGHTS