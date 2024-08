Il difensore bianconero è intervenuto nella conferenza di presentazione: "Arrivo in una delle squadre più grandi al mondo. Vorrei diventare un calciatore importante come Chiellini, Bonucci o Cannavaro. Ho scelto la Juve per inseguire il mio sogno, non voglio parlare delle altre squadre. Ho sentito Cuadrado, secondo lui ho preso la giusta decisione perché non c'è niente come questo club. Thiago Motta mi ha detto di essere me stesso e lavorare"

" Essere qui è un sogno , sono arrivato in una delle squadre più grandi del mondo". Così Juan Cabal , nuovo acquisto della Juventus, nella conferenza stampa di presentazione con i bianconeri. "Sto lavorando davvero tanto per poter realizzare il mio sogno che non è restare qui solo un anno, ma vorrei diventare un calciatore importante come lo sono stati Chiellini, Bonucci o Cannavaro . Cercherò di fare il meglio e di seguire le indicazioni dell'allenatore".

"Cuadrado mi ha detto che ho preso la decisione giusta"

L'ex calciatore del Verona è stato conteso da Juventus e Inter: "Ho scelto seguendo il mio sogno, non solo il mio ma anche quello della mia famiglia. Non voglio parlarne perché anche i nerazzurri sono una grande squadra, ma il mio sogno era la Juventus. Ho parlato con Cuadrado, mi ha detto che avevo preso la decisione giusta perché non c'è nessun'altra squadra come questa". Poi una battuta su Thiago Motta e sul ruolo che preferisce: "Mi ha detto di godermela e di continuare a essere me stesso, ma anche di lavorare per diventare un calciatore migliore perché a volte il talento non è sufficiente. È una persona corretta, è stato un grande calciatore, sono sicuro che mi insegnerà tanto. Sul ruolo in difesa onestamente non faccio differenza, mi piacciono entrambi".