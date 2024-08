Dea-Real, una pagina di storia indimenticabile

L'Atalanta, reduce dalla sconfitta in Supercoppa contro il Real Madrid, dovrà dare continuità ai progressi di gioco evidenziati a Varsavia. Lunedì debutterà in campionato a Lecce. Kolasinac è in dubbio. Gasp spera di recuperare Zaniolo e con Brescianini avrà un ricambio in più in mezzo

Quando ci ricapiterà un’occasione così? Nello spogliatoio di Varsavia Gian Piero Gasperini non si dava pace. Perdere col Real Madrid era nell’ordine delle cose, ma nella prima ora l’Atalanta ha giocato con una mentalità da top club e parlare di "occasione persa" anziché tirare in ballo gli alibi è la conferma di una personalità che pochi, in Europa, possono vantare. Ma è la forza di Gasperini, la filosofia della Dea, ch e lunedi debutterà in campionato a Lecce dove a maggio 4 giorni prima della finale di Dublino, ottenne, vincendo, la qualificazione alla Champions League. Stavolta 5 giorni dopo la Supercoppa dovrà dare continuità ai progressi di gioco evidenziati a Varsavia , che resterà una pagina indimenticabile nella storia dell’Atalanta.

Lecce, Torino e Inter tutte in trasferta

Kolasinac è in dubbio per un risentimento muscolare, ma le sue condizioni verranno valutate nel weekend. Per Lecce potrebbe rientrare Zaniolo ed esserci l’ultimo arrivato Brescianini. Ma soprattutto esordirà dall’inizio Retegui, ancora in fase di rodaggio e chiamato a non far rimpiangere Scamacca fino a febbraio. Si parte con Lecce, Torino e Inter tutte in trasferta, prima dell’esordio nel nuovo stadio a metà settembre. Pronto a ospitare, mercato permettendo, l’Atalanta più forte e competitiva di sempre.