L'allenatore alla vigilia del debutto contro l'Inter: "C'è consapevolezza ed entusiasmo". Su Gudmundsson: "Lo ringrazio, ha avuto una crescita che non sarebbe stata possibile senza di noi. Nell’ultimo periodo era out per un problema all’adduttore, non se lo era inventato". E sul mercato: "Contento per Pinamonti, poi dovremo fare qualcosa perché a livello numerico siamo corti" GENOA-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

"La mia percezione è molto positiva per quello che mi sta trasmettendo la squadra. Ci sono voglia di iniziare, consapevolezza, entusiasmo ed è quello che deve portarci ad affrontare al massimo una grande squadra, di caratura internazionale, che l'anno scorso ha vinto meritatamente il campionato". Così Alberto Gilardino, nella conferenza stampa della vigilia della nuova stagione. Subito grande appuntamento contro l'Inter campione d'Italia in carica. Non si poteva che partire anche dall'addio Gudmundsson: "Lo ringrazio tanto, ma tutti noi gli abbiamo dato tanto. Ha avuto una crescita che non sarebbe stata possibile senza di noi, senza questa squadra. Nell'ultimo periodo non era in gruppo perché aveva un problema all'adduttore, non se lo era inventato ma, a oggi, Albert è il passato, il presente si chiama Genoa".

Gli ultimi colpi Sugli ultimi arrivi: "Norton Cuffy si porta dietro un problema al piede, e avrà un programma personalizzato per rientrare, ancora non sappiamo quando sarà in gruppo. Per Pinamonti sono contento, perché nel momento in cui è andato via Retegui c'era la volontà di trovare un giocatore con quelle caratteristiche e che si potesse sposare o con Vitinha, o con Messias o Ekuban". Sempre sul mercato: "Per parlare di obiettivi dobbiamo aspettare la fine. Domani porterò sette ragazzi giovani con noi, poi si dovrà fare qualcosa perché a livello numerico siamo corti. Con la partenza di Gudmundsson dobbiamo stare vigili sul mercato per cercare un giocatore che possa legare centrocampo e attacco". E ancora: "La coppia Gudmundsson-Retegui ha fatto 28 gol, per il mantenimento della categoria i gol li dobbiamo andare a cercare con gli altri. Come Vitinha, altri dovranno essere bravi con gol e assist e noi dovremo essere ancora più bravi a lavorare di squadra".

Chi gioca e chi no Quindi, concentrandosi sul match coi nerazzurri Gilardino annuncia: "Contro l'Inter saranno indisponibili Ekuban, Ankeye, Norton Cuffy e Marcandalli. Per Pinamonti non credo ci siano tempi tecnici, ma se fosse possibile portarlo almeno in panchina sarebbe positivo per tutti. Lui ha caratteristiche importanti. Gollini e Vasquez sono carichi e a disposizione".