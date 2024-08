Conte dovrebbe schierare a Verona Politano, Kvaratskhelia e Raspadori nel tridente d'attacco. Intanto sul mercato manca ancora l'apertura del Chelsea per Lukaku: l'offerta del Napoli è di 25 milioni più 5 di bonus. Per questo gli azzurri hanno deciso di chiudere con il Benfica per David Neres. Guarda il VIDEO con le ultime news di Massimo Ugolini

