Tutto fatto per l'arrivo del classe 1997 in azzurro: al Benfica vanno 28 milioni di euro bonus inclusi. Giocatore che sosterrà le visite mediche nella mattinata di lunedì. Intanto Cajuste va all'Ipswich: operazione in prestito con diritto di riscatto

David Neres sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro e il Benfica stanno ultimando tutti gli ultimi documenti per formalizzare l'arrivo del classe 1997, dopo l'incontro di campionato contro il Casa Pia in programma sabato alle 21.30. Operazione da 28 milioni di euro bonus inclusi, con Neres che viaggerà verso l'Italia nella giornata di domenica per poi sostenere le visite mediche nella mattinata di lunedì. Capitolo cessioni: tutto fatto per Cajuste all'Ipswich. Prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto a 13.5 milioni.