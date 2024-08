Milan-Torino 2-2, gli highlights

Fonseca debutta sulla panchina rossonera con un pazzo pari in rimonta. Sotto di due reti - autogol di Thiaw (visto dal Var e non dalla goal line technology, finita ko) e Zapata - il Milan si sveglia nel finale grazie a Morata (89') e Okafor (95'). Gli highlights della partita sono disponibili qui su Sky Sport Insider in anteprima per gli abbonati.

