Esordio, gol dalla panchina e rimonta. Inizia così l'avventura bis in Italia di Morata, la prima con la maglia del Milan: "Non è un esordio bellissimo perché abbiamo pareggiato - chiarisce subito lo spagnolo, contento a metà per la sua serata -. Volevamo immediatamente mandare un messaggio, ma ne abbiamo comunque dato uno, cioè che la squadra era praticamente morta e l'ha ripresa, e se la partita fosse durata cinque minuti in più avremmo vinto. Ora serve lavorare e dare un cambio di mentalità - ha proseguito l'ex Juve a Sky Sport -, perché serve vincere. Partita tosta? Ogni partita di Serie A sarà dura, come ogni gara di Champions e di Coppa Italia. Siamo il Milan e dobbiamo pedalare".