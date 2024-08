Senza Morata, out per infortunio, Fonseca ha confermato: "Giocherà Okafor, Jovic sarà utile dalla panchina. Reijnders e Theo sono vicini alla miglior condizione fisica, Pavlovic dal 1' è una possibilità". Sugli ultimi giorni di mercato: "Per una squadra come il Milan non è mai finita, le opportunità ci sono sempre, vedremo. La società ha sicuramente fatto un grande lavoro. Leao via? Impossibile". Match in programma sabato 24 agosto alle 18.30

