Inzaghi: "Lautaro con l'Atalanta? Vedremo..."

Serviva l'atmosfera giusta per mettere il primo mattoncino stagionale. E con il supporto di San Siro la vittoria è arrivata. L'Inter, dopo il pari inaugurale a Marassi, conquista il primo successo in campionato grazie al 2-0 sul Lecce. Tre punti protetti, a voce alta a bordocampo, da un Simone Inzaghi costantemente in piedi a tenere alta l'attenzione e spingere a entrambi i gol. "La fame ci vuole sempre, ma ero abbastanza tranquillo perché i ragazzi si stanno allenando bene - ha detto nel post-partita ai microfoni di Sky Sport -. Lautaro contro l'Atalanta? Non lo so, il ragazzo venerdi mattina si è svegliato col dolore e insieme allo staff medico abbiamo deciso di non rischiarlo perché lui è generoso e avrebbe voluto esserci però siamo nelle prime partite, ho la fortuna di avere giocatori e cercheremo di recuperarlo per venerdì. Vedremo di giorno in giorno". E sull'inizio di stagione ha proseguito: "Sabato a Genova secondo me abbiamo fatto una buona gara, c'erano stati segnali, avevamo preso due gol da evitare però avevo visto una squadra che aveva lottato. Chiaramente questa settimana non c'era contentezza né in me né nei ragazzi perché siamo l'Inter e vogliamo sempre vincere. Il pareggio non ci soddisfava".