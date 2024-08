Juventus, Danilo non si allena: al suo posto è pronto Savona

Brutte notizie in casa Juventus : Danilo non si è allenato oggi, sabato 24 agosto, per un trauma contusivo al tallone sinistro. Le sue condizioni verranno valutate meglio domani, ma difficilmente riuscirà a scendere in campo dall'inizio nella partita contro il Verona , in programma lunedì 26 agosto alle 20:45. Al suo posto dovrebbe partire titolare Nicolò Savona , talento classe 2003 entrato a gara in corso nella prima giornata di campionato.

Chi è Nicolò Savona

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Savona ha debuttato in prima squadra contro il Como. Il classe 2003 ha da poco prolungato il suo contratto con i bianconeri fino al 2029. Nato come esterno d'attacco, Savona ha arretrato nel corso degli anni la sua posizione in campo, potendo giocare sia da terzino che come braccetto di destra in una difesa a tre. Con la Juve Next Gen ha collezionato 61 presenze e 2 gol. L'unica stagione lontana dai bianconeri l'ha trascorsa in prestito alla Spal.