Dove vedere Inter-Atalanta

I numeri di Inter e Atalanta

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide contro l’Atalanta in campionato (6V, 5N), già striscia record contro questa avversaria in Serie A, e ha vinto tutte le quattro più recenti; l’ultimo successo della Dea risale all’11 novembre 2018 (4-1 al Gewiss Stadium). L’ultimo successo dell’Atalanta contro l’Inter al Meazza in Serie A risale al 23 marzo 2014 (2-1 grazie a una doppietta di Giacomo Bonaventura), da allora sette successi del club meneghino e tre pareggi, con uno score complessivo di 23-6. L’Inter ha alternato un pareggio ad una vittoria nelle ultime sei partite casalinghe di campionato (2-0 contro il Lecce in quella più recente), dopo che aveva ottenuto nove successi interni di fila in Serie A. Dopo la sconfitta contro il Torino, l’Atalanta potrebbe perdere due delle prime tre partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2017/18 (in quel caso sconfitte contro Roma e Napoli). L’Atalanta ha segnato in 22 delle ultime 23 gare di Serie A (49 reti nel parziale, 2.1 di media), l’unico match in cui non ha trovato il gol nel periodo è arrivato proprio contro l’Inter al Meazza, lo scorso 28 febbraio (0-4). L’Inter è l’avversaria contro cui Gian Piero Gasperini ha perso più partite da allenatore in Serie A: 15 su 29 (completano il quadro cinque vittorie e nove pareggi). Per il tecnico piemontese anche tre panchine nel massimo campionato alla guida dell’Inter, nel settembre 2011, in cui ha registrato un pareggio e due sconfitte.