Una sfida tra due amici (Thiago Motta e De Rossi), rivali per una notte, con un mercato appena chiuso che ha portato diverse novità nelle due rose. Se l'allenatore bianconero è intenzionato a confermare in larga parte la squadra che ha vinto a Verona, con il ballottaggio tra Savona e Kalulu, De Rossi convoca Manu Koné e dà subito spazio ad Alexis Saelemaekers dal 1'.

Juve-Roma, il big match è in diretta domenica 1 settembre alle 20:45 su Sky Sport Uno, anche in 4K e in streaming su NOW