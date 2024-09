Il portoghese ha effettuato gli esami dopo l’infortunio accusato ieri in allenamento alla Continassa: confermata la lesione muscolare alla gamba destra. Francisco Conceiçao verrà rivalutato tra dieci giorni, come spiegato nel bollettino medico del club bianconero. Lo stop previsto per l'esterno è tra i 20 e 30 giorni

