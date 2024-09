Lazio, Isaksen e Gila le possibili novità contro il Verona

Per identità e principi tattici Baroni sta provando a cambiare la Lazio. Ma ora ha anche la necessità di allargarla. Su questo ha lavorato durante la prima sosta stagionale. Inserire i nuovi e rilanciare i vecchi. Dalla ripresa magari non si vedrà un'altra Lazio, ma di sicuro una Lazio diversa, almeno a livello di possibili soluzioni e rotazioni. Soprattutto in difesa, il reparto che ha sofferto di più la svolta offensiva varata da Baroni. Questione di equilibri ma anche di uomini. Ne avrà due in più. Gigot e Gila per motivi diversi il campo non l'hanno ancora visto. Il francese è arrivato nelle ultime ore di mercato, troverà inizialmente spazio in Europa. Si sta inserendo, ha caratteristiche diverse rispetto agli altri centrali in organico. Gila invece è reduce da un'estate tormentata, segnata da due infortuni che ne hanno rallentato la preparazione. Ora sta bene. Era e rimane un titolare e potrebbe già essere una delle novità nell'undici anti-Verona.

