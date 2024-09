Dove vedere Atalanta-Fiorentina

La partita tra Atalanta e Fiorentina, valida per la 4^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 15 settembre alle 15.00 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l'opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Fiorentina

La Fiorentina ha vinto le due sfide dello scorso campionato contro l'Atalanta (entrambe per 3-2), i viola non ottengono più successi di fila contro la Dea in Serie A dal periodo tra il 2012 e il 2016 (otto in quel caso). Perfetto equilibrio nelle ultime nove partite tra Atalanta e Fiorentina in casa della Dea in Serie A: tre vittorie per parte e tre pareggi (successo dei viola in quella più recente dello scorso 2 giugno). L'Atalanta ha perso tre delle ultime quattro gare di campionato (1V), tante quante nelle precedenti 20 (13V, 4N), tra cui le ultime due; la Dea non registra tre sconfitte di fila in Serie A dal novembre 2022. Dopo la vittoria contro il Lecce e le due sconfitte contro Torino e Inter, l'Atalanta potrebbe perdere tre delle prime quattro partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta nell'era Gasperini, dopo il 2016/17 (primo campionato del tecnico piemontese alla guida della Dea). La Fiorentina ha pareggiato tutte le sue prime cinque partite stagionali tra tutte le competizioni per la prima volta nella sua storia. Più nel dettaglio, i viola hanno pareggiato tutte le loro prime tre gare stagionali in Serie A per la seconda volta, dopo il 1936/37 e non sono mai arrivati a quattro pareggi su quattro nel massimo campionato. La Fiorentina è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 gare di Serie A (5V, 5N), l'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro l'Hellas Verona lo scorso 5 maggio. Da una parte l'Atalanta è la formazione con il più alto valore di Expected Goals in questo avvio di campionato (6.2), dall'altra la Fiorentina è sia la squadra che ha effettuato più tiri in porta (21) sia quella con la percentuale più alta di tiri nello specchio (64%).