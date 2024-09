Brutto infortunio per Ruslan Malinovskyi, costretto a uscire ad inizio ripresa in Venezia-Genoa. Dopo un intervento difensivo nella propria area, il centrocampista ucraino ha rimediato una torsione innaturale della caviglia destra. Il giocatore ha abbandonato il campo in lacrime e in barella: gli esami strumentali stabiliranno l'entità del problema

Brutto infortunio in casa Genoa, che rischia di perdere per lungo tempo Ruslan Malinovskyi. L'episodio è accaduto ad inizio ripresa contro il Venezia: dopo una chiusura difensiva nella propria area, il centrocampista ucraino ha rimediato una torsione innaturale della caviglia destra. Immediato l'intervento dello staff rossoblù così come la preoccupazione dei compagni di squadra. In lacrime, Malinovskyi è stato costretto ad uscire in barella tra gli applausi del Penzo. Gli esami strumentali stabiliranno l'entità dell'infortunio.