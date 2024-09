Dove vedere Empoli-Fiorentina

La partita tra Empoli e Fiorentina, che si giocherà domenica 29 settembre alle 18, sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

La partita tra Empoli e Fiorentina, valida per la 6^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 29 settembre alle 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Fernando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marina Presello e Vanessa Leonardi. Dalle 15 appuntamento con ' Sunday Football ', in studio: Leo Di Bello, Andrea Marinozzi e Fabio Quagliarella. Dalle 18.30 alle 19.30 spazio a 'Goleador': i n studio: Giorgia Cenni, Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis. Inoltre, dalle 22.40 ecco ' Sky Calcio Club' con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.

I numeri di Empoli e Fiorentina

L'Empoli ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato contro la Fiorentina (1P), dopo che non aveva registrato neanche un pareggio nelle precedenti sette partite di Serie A contro la Viola (3V, 4P). La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei trasferte di Serie A contro l'Empoli (2N, 3P) – 4-0 il 20 novembre 2016 – dopo che aveva trovato il successo quattro delle cinque precedenti (1N). Questa è solo la terza volta che l'Empoli affronta la Fiorentina in Serie A con più punti in classifica a inizio giornata: nelle due precedenti la Viola ha ottenuto un successo (2-1 il 15 ottobre 2006) e un pareggio (1-1 il 19 febbraio 2023). L'Empoli è rimasto imbattuto nei primi cinque incontri di una stagione di Serie A per la prima volta nella competizione (2V, 3N); in generale, l'unica formazione toscana che ha giocato senza perdere le prime sei partite di un singolo massimo campionato negli ultimi 40 anni è stata proprio la Fiorentina nel 2007/08. La Fiorentina ha vinto tre delle ultime sei trasferte di Serie A (1N, 2P), dopo che non aveva registrato alcun successo nelle sei precedenti; tuttavia, la Viola ha iniziato questo torneo, con Raffaele Palladino in panchina, con un pareggio e una sconfitta fuori casa: l'ultimo tecnico che non è riuscito a vincere nessuna delle sue prime tre gare esterne nella competizione con questa squadra è stato Vincenzo Montella, nel 2012/13. Tre delle ultime quattro gare casalinghe dell'Empoli in Serie A sono terminate 0-0, tra cui le due più recenti: solo due volte nella sua storia nella competizione ha registrato più partite interne di fila senza gol segnati né subiti, nell'aprile 1987 (tre) e nel gennaio 2015 (quattro).