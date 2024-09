Pisilli: "Mi sono fatto il regalo di compleanno"

Il giovane centrocampista non nasconde la sua felicità per il suo primo gol in Serie A che ha regalato il successo ai giallorossi contro il Venezia: "Mi sono fatto il regalo di compleanno, dedico questa rete alla mia famiglia e ai miei compagni, è un sogno che si avvera". Grande umiltà nelle sue parole: "Cerco sempre di imparare dai grandi magari rubandogli anche qualche dettaglio"

Un gol che certamente ricorderà per tutta la vita, il suo primo con la maglia giallorossa, oltretutto all'Olimpico e soprattutto una rete che vale il successo contro il Venezia al termine di una gara non semplice in cui la Roma era andata sotto e poi aveva pareggiato con Cristante: "Segnare in questo stadio con questa maglia è un sogno che si avvera, sono contentissimo - dice - Il mio primo pensiero è stato andare verso i compagni per esultare, mi sono fatto un regalo di compleanno".



Infatti Pisilli ha compiuto 20 anni meno di una settima fa, lo scorso 23 settembre: "Cerco sempre di imparare dai più grandi, ai quali cerco di rubare i dettagli - spiega ancora - Questo gol lo dedico alla mia famiglia e ai miei compagni, magari stasera farò una cena con i parenti".