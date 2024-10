L'allenatore del Napoli ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Como per 3-1: "Se mi avessero chiesto a inizio stagione di raggiungere questo tipo di risultato così in fretta, sarebbe stato difficile pensare che potesse accadere - ha commentato -. Lukaku sta crescendo, può spostare sempre gli equilibri. C'è competizione e questo mi soddisfa"

Tre gol, tre punti e almeno altre due settimane in testa alla classifica. Antonio Conte si gode un altro successo del suo Napoli che permette di consolidare la vetta e riaccendere ormai senza limiti l'entusiasmo di tutta la città. L'allenatore è intervenuto a Sky Sport dopo il 3-1 inflitto al Como: "Diciamo che abbiamo fatto il nostro dovere - ha esordito, sorridendo -. Sicuramente se mi avessero chiesto a inizio anno di avere questo tipo di risultato così in fretta, sarebbe stato difficile pensare che tutto ciò potesse accadere . Invece siamo stati bravi, frutto della disponibilità di questi ragazzi e della voglia di lavorare tanto anche da parte nostra, parlo anche del mio staff: siamo concentrati su quest'esperienza 24 ore al giorno. C'è aspettativa, è una piazza calda e vogliamo regalare loro delle belle partite". E su Lukaku ha aggiunto: "Io dico sempre che Romelu a prescindere può spostare sempre gli equilibri . Sicuramente oggi è cresciuto dal punto di vista della condizione e della partecipazione con la squadra, può fare meglio e deve continuare a lavorare, come sta facendo in maniera seria, e raggiungere un livello importante".

"C'è competizione, chi gioca sa che deve andare a due mila"

L'allenatore del Napoli è felice di avere tante scelte a disposizione: "L'impatto di Neres è stato veramente importante - ha spiegato -. Quando ci sono queste cose a me dà motivo di soddisfazione e gioia perché sanno tutti, anche chi in questo momento fa parte della formazione iniziale, che c'è competizione. Però fatemi fare un elogio a Politano, perché io avevo avuto una bella esperienza con lui all'Inter e ho trovato un ragazzo molto molto più maturo. Oltre alle qualità tecniche abbina una grandissima attenzione tattica e anche una condizione fisica veramente importante. Neres si sta ritrovando, perché ha avuto un po' di stagioni altalenanti. Con noi si sta applicando, sta lavorando sodo e lo vedo molto applicato sia nella fase offensiva, dove lui ha qualcosa di sicuramente diverso rispetto agli altri, che nella fase difensiva. Io sono molto contento di chi sta dietro, ma oggi potrei parlare anche della crescita di Ngonge che è stato convocato in Nazionale. Mi mettono veramente in difficoltà e questo credo sia la cosa migliore per un allenatore. Si sta creando una sana competizione e chi gioca sa che deve andare a due mila perché c'è dietro chi preme e meriterebbe anche di giocare. Le risposte che danno, chi entra come stasera, mi lascia veramente soddisfatto". Infine una battuta sulle due settimane che passerà da capolista. "L'accettiamo con gioia".