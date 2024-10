Le parole dell'allenatore spagnolo dopo il ko del Maradona: "Ho visto un Como superlativo per 60 minuti, poi un po' per la stanchezza e un po' per i cambi loro che hanno alzato il livello, si è fatta complicata - ha spiegato -. Siamo giovani, ma la strada è quella giusta"

Un'ora di un grande Como, poi è venuta fuori la maggiore forza del Napoli che ha avuto la meglio. Esce, comunque, soddisfatto dal "Maradona" Cesc Fabregas, ko 3-1 dopo le prime due vittorie in campionato. "Non si è fatta complicata per la palla persa da Sergi Roberto, perché prima c'è una rimessa laterale davanti alla nostra panchina: se non si gestisce bene la rimessa diventa rimessa per loro: è questione di esperienza - ha spiegato l'allenatore a Sky Sport -. Lo dico sempre ai ragazzi che siamo troppo buoni, dobbiamo avere più cattiveria. Siamo troppo giovani in questo momento, sicuro si imparerà. Ho visto un Como superlativo per 60 minuti, poi un po' per la stanchezza e un po' per i cambi loro che hanno alzato il livello, si è fatta complicata. Ma giocare così contro squadre che possono vincere lo scudetto mi da fiducia e mi fa credere che siamo sulla strada giusta".