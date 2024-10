Inzaghi va verso sette cambi rispetto alla vittoria contro la Stella Rossa: in attacco torna la coppia Lautaro-Thuram, così come rientrano Darmian e Dimarco sugli esterni. Vanoli ritrova Milinkovic-Savic in porta, in difesa Walukiewicz è in vantaggio su Vojvoda, in avanti favoriti Zapata e Adams. Match in diretta sabato 5 ottobre alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

