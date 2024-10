La Fiorentina riparte dalla vittoria in Conference contro il The New Saints, con l'obiettivo di portare a casa la seconda vittoria del campionato (la prima contro la Lazio). Il Milan di Fonseca ritrova Morata dal 1' ma giocherà senza Calabria, Jovic e Loftus Cheek, fermi per problemi muscolari. Al centro della difesa confermati Tomori e Gabbia

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 7^ GIORNATA DI SERIE A