Roma, El Shaarawy potrebbe recuperare per l'Inter

La presenza di Stefan El Shaarawy contro l'Inter alla ripresa del campionato è in dubbio ma l'esito degli esami svolti è confortante. Non ci sono infatti lesioni muscolari al polpaccio sinistro ma solo un affaticamento accusato nel primo tempo di Monza-Roma e che ha portato alla sostituzione dell'esterno giallorosso, tornato a giocare con regolarità con l'avvento di Juric in panchina. In queste due settimane di sosta si cercherà di recuperarlo per averlo a disposizione nel big match di domenica 20 ottobre contro l'Inter