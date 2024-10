Aumenta la conta degli infortunati per i bianconeri: all'allenamento mattutino non ha partecipato Fagioli che però dovrebbe recuperare per la Lazio. Contro i biancocelesti non ci saranno Koopmeiners e Nico Gonzalez (rientro previsto col Parma), oltre a Conceiçao (squalificato) e McKennie

Thiago Motta dovrà fare i conti con un po' di assenze per il match dell'Allianz Stadium contro la Lazio. All'allenamento di questa mattina, infatti, non ha partecipato Nicolò Fagioli che ha rimediato una botta in Nazionale: il centrocampista non è al meglio, ma è un problema che si potrebbe anche risolvere nelle prossime ore consentendogli di farcela per la sfida ai biancocelesti. Chi sicuramente non ci sarà è Koopmeiners, fermato dalla frattura a una costola. Non è facile stabilire la data del suo rientro, visto che è un problema legato al dolore accusato dall'olandese. Out sabato sera, difficilmente sarà protagonista contro Stoccarda e Inter, mentre potrebbe tornare a disposizione col Parma il prossimo 30 ottobre. La stessa data è prevista per Nico Gonzalez, anche se si proverà a portarlo in panchina nel derby d'Italia. Contro la Lazio, oltre al lungodegente Bremer, mancheranno anche Coinceçao - squalificato, tornerà in Champions - e McKennie che probabilmente sarà utilizzato martedì con lo Stoccarda. Weah invece è tornato in gruppo