Le probabili formazioni di Inter-Juventus

Domenica 27 ottobre l'Inter ospita la Juventus alle 18 (match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Inzaghi deve scegliere il sostituto dell'infortunato Calhanoglu per il ruolo di regista: dopo l'ultimo allenamento, Zielinski è in vantaggio su Asllani e Barella. Per Thiago Motta ballottaggio Weah-Conceiçao, tra i pali rientra Di Gregorio. In difesa Danilo

LE CONFERENZE: INZAGHI - THIAGO MOTTA