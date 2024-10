Chi meglio di Simone Inzaghi può conoscere le sensazioni che proveranno i fratelli Thuram sfidandosi in Inter-Juve? “Io e Pippo ci siamo affrontati sia da giocatori che da allenatori, giocandoci anche scudetti all’ultima giornata, ma la sfida più emozionante resta la prima: Juventus-Piacenza al vecchio ‘Delle Alpi’. Persi 1-0 con gol… di Pippo Inzaghi" Inter-Juve è domenica 27 ottobre alle 18 in diretta su Sky e in streaming su NOW

