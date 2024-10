Le probabili formazioni di Empoli-Inter

Mercoledì 30 ottobre l'Empoli ospita l'Inter alle 18:30 nella 10^ giornata di Sere A. Calhanoglu e Acerbi ancora out per infortunio: De Vrij verso la conferma al centro della difesa, mentre Zielinski è favorito rispetto ad Asllani per sostituire il turco in regia. Bisseck è in vantaggio su Pavard, Darmian dovrebbe prendere il posto di Dumfries come esterno destro. Fra i toscani difficile il recupero di Esposito, in attacco Solbakken è pronto ad affiancare Colombo

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI