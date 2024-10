Juric in bilico: proprietà valuta nuovi profili

La dirigenza giallorossa pensa a una strategia per l'eventuale sostituzione in panchina di Ivan Juric. La proprietà ha già contattato tramite un'agenzia alcuni allenatori di alto profilo, italiani e stranieri. Il nome che verrà scelto dovrebbe essere già pronto in caso di fallimento anche nella sfida contro il Torino, in programma giovedì all'Olimpico. Nel video gli ultimi aggiornamenti da Trigoria con l'inviato Angelo Mangiante

LE PAROLE DI JURIC IN CONFERENZA